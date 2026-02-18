２０１１年の東日本大震災当時、住んでいた宮城県塩釜市で被災したＯＳＫ日本歌劇団（大阪市中央区）男役スター、登堂（とうどう）結斗（ゆいと）さんが今月２１〜２３日、塩釜市に隣接する同県多賀城市での主演公演に臨む。避難生活を送っていた時、「生きているなら、やりたいことを」と歌劇団の男役を目指そうと決意。夢をかなえ、「地元の人たちを笑顔にしたい」と話す。（池内亜希）１１年３月１１日、大学生だった登堂さ