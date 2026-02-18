首相官邸に入る高市早苗首相＝18日午前8時54分衆院選を受けた第221特別国会は18日召集され、高市早苗首相（64）＝自民党総裁＝が衆院本会議の首相指名選挙で、第105代首相に選出された。首相は皇居での首相任命式と閣僚認証式を経て、日本維新の会との連立政権による第2次高市内閣を発足させる。全閣僚を再任する。衆院選で審議入りが遅れた2026年度予算案の成立を急ぐ方針。経済政策や首脳外交の推進に全力を挙げる。首相は、