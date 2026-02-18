ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間18日夜から19日早朝にかけて大会13日目が行われる。【競技日程・結果＆日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会の過去最多メダル「18」を上回る「19」獲得大会12日目に日本は、スピードスケート女子パシュートで銅メダルを獲得し、過去最高の前回北京五輪（22年）のメダル「18個」を上回る「19個」（金4、銀5、銅10）となった。13日目には、大