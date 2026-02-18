能登半島地震で被災した石川県珠洲市で今年度、公共のインフラ網とは接続せずに、地区内で水や電気を自給できる技術や施設を整備するプロジェクトが、産学官の連携で始まった。多くの集落が孤立した教訓から、停電や断水時にも暮らしを維持できるモデルを確立する狙い。（金沢支局渡辺洋介）プロジェクトは金沢大が主導し、ＮＴＴ西日本、ＬＩＮＥヤフー、信州大などが協力する。珠洲市の観光名所「見附島」近くにある３００