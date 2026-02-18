ＣＢＣ・ＴＢＳ系「ゴゴスマ」が１８日、放送され、２日連続でリモート出演した元五輪選手にＳＮＳ上で驚きの声が相次いでいる。ミラノ・コルティナ五輪のりくりゅうペアの大逆転金メダルに沸いた１７日、１７歳の中井亜美のショートプログラム（ＳＰ）１位、引退を表明している坂本花織の２位発進に沸いた１８日。ともにリモート中継で出演したのが元フィギュア日本代表でタレントの渡部絵美（６６）だった。渡部は１９７６年