日本の暦「二十四節気」は、自然の変化を細かく区切り、季節の移ろいを表してきました。2月は、その始まりにあたる「立春」と、雪が雨へと変わる「雨水」を迎え、暦の上では春へと向かう節目の時期です。こうした暦の意味や、2月の過ごし方について、播磨国総社射楯兵主神社（兵庫県姫路市）祭務部の尾崎祐彦さん（※崎は「たつさき」）に話を聞きました。播磨国総社射楯兵主神社神門今年の立春は2月4日から18日まで。二