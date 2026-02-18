ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。快挙から一夜明け、日本中がいまだ興奮冷めやらぬなか、17日（日本時間18日）の女子ショートプログラム（SP）の応援に駆け付けた。日本スケート連盟がSNSに坂本花織（シスメックス）との3ショットを公開すると、日本チームの雰囲気の良さにファンも爆笑している。日本チ