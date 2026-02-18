岡山県後部座席のシートベルト着用率 JAF（一般社団法人日本自動車連盟）が2月16日、2025年10月に岡山県警と合同で行ったシートベルト着用状況の調査結果を発表しました。 一般道における後部座席のシートベルト着用率は36.0％（前年比－13.7）で、全国平均（45.8％）を9.8ポイント下回りました。高速道路における後部座席のシートベルト着用率は76.1％（前年比＋1.5）でした。 JAFにより