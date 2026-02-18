2月13日、米国債市場で10年と2年の金利差が+0.64ポイントとなり、約2年ぶりに逆イールドが解消した。しかしこれをもって、利下げ開始の条件が整ったとみるのは早計だ。【こちらも】米市場、利下げなき環境下で「体温低下」米連邦準備制度理事会（FRB）は依然としてインフレ再燃への警戒を崩しておらず、高金利環境は想定以上に長引く可能性がある。順イールド復活は緩和の合図というより、「高金利の継続」を示唆するシグナル