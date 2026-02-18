カチタス（8919、東証プライム）。地方圏を主体に中古戸建再生事業を展開。業界トップ。【こちらも】中古マンション再生販売最大手:インテリックスHDは、中計でも「首座堅持」とした久方ぶりに覗いて見ようかなと思ったのは「ビジネスモデルが変ったカチタスのいまを、確認したい」からだった。まず収益動向を確認。2020年3月期「10.6％増収、11.2％営業増益、54円配」。以降は「8.6％増収、12.1％増益、29.5円配（1対2株式