プルマン東京田町が国際女性デーに贈る、ミシュラン一つ星シェフとの特別メニューとして「ミモザコース 2026 feat. アマラントス 宮島由香里シェフ」が登場。女性シェフ率5%に象徴される料理界に応援とリスペクトを発信し、若手女性シェフ考案の特別カクテルも販売されます☆ プルマン東京田町「ミモザコース 2026 feat. アマラントス 宮島由香里シェフ」 「ミモザコース 2026 feat. アマラントス宮島由香里シェフ」と若