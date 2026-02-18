女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１９日に、第９９話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）朝食のトーストを焼く、焼き網がなくなった！？正木（日高由起人）の発言により、犯人探しが始まってしまう。トキ（郄石あかり）やヘブン（トミー・バストウ）、家族の一同は正木の推理を聞くことに。みなの注目の中、正木は