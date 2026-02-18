タレントのユージが１２回目の結婚記念日を迎え、注目を集めている。１８日までに自身のインスタグラムを更新し、「２月１４日は１２回目の結婚記念日でした」と書き始めると、「妻のリクエストで鮨（すし）よし田さんへ記念日によく行ってます。ここは子供達を見てもらって大人ディナー。最高においしかった」とつづり、すしや酒を堪能した大人ディナーの様子を披露した。また、「そして別日にウルフギャングで記念日ラン