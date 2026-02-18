2025年4月に結婚、今年2月4日に第1子出産を報告したタレントの岡田結実が、きょう18日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜後7：00※関西ローカル）に出演する。【写真】上沼恵美子が大絶賛した北九州発祥のうどんチェーン店「寒くても並びたい！ 真冬の行列グルメ★食通･上沼恵美子絶賛うどん店を大調査」と題して、今回、1年の中で最も寒くなるこの時期でも並びたい“真冬の行列グルメ”を紹介する