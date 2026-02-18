タレント・俳優の大原優乃（26）のSNSが18日に更新され、舞台『熱海殺人事件 ラストメッセージ』の降板とともに、気胸と診断され入院したことが公表された。【写真】短編映画企画にも出演が決まっている大原優乃大原のXでは、所属事務所が書面を投稿。「弊社所属の大原優乃は、この度、出演中の舞台『熱海殺人事件 ラストメッセージ』を体調不良により降板させていただくこととなりました」と報告。理由について「2月17日の