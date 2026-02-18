「阪神春季キャンプ」（１８日、宜野座）ダウリ・モレッタ投手（２９）＝前パイレーツ＝が来日後初めてシート打撃に登板した。打者６人に対して２７球を投じ、３安打を許した。先頭の小野寺を１４５キロの直球で右飛に打ち取ったが、続く高寺には１４４キロの直球を捉えられて左前へ運ばれた。小幡は１４４キロの直球で詰まらせ、遊撃のディベイニーが処理するも、小幡の足が上回って内野安打に。続く谷端には中前へクリー