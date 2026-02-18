ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアの熱い解説で話題となった高橋成美さんが、１７日に放送された日本テレビ系「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」に出演。神解説の直後だっただけにネットも驚きの声が上がった。１７日未明に、りくりゅうペアの金メダルを解説し、日本中を感動させていた高橋さん。木原龍一とペアを組んでいた実績もあり、率直な気持ちもぶつけつつ、演技の邪魔にならないような熱い解説