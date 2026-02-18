Lavtが、ニューシングル「パラソムニア」を本日2月18日に配信リリース。あわせて本日20時にMVがプレミア公開される。 （関連：サマソニ『Spotify Stage』DAY1レポート：Chilli Beans.、レトロリロン、ブランデー戦記…今音楽シーンを賑わせる7組が集結） 本楽曲は、失恋をきっかけに眠れなくなった男の子の視点から描かれるインディーダンスナンバー。振られてしまった恋が頭から