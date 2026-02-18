ブンデスリーガでは、首位バイエルン・ミュンヘンの爆発的な攻撃力が猛威をふるっている。リーグでここまで22試合82得点と、何かの間違いではないかと思えるほどの得点を記録。ハリー・ケイン、マイケル・オリーセ、ルイス・ディアスの3トップは全員すでに2桁ゴールを達成している。全コンペティションを合わせればゴール数は100を優に超えるほどであり、アタッカー陣の火力は欧州最強と言っても言い過ぎではないが、忘れられた存