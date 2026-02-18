滋賀県大津市で、保護司の男性を殺害したとされる男の裁判員裁判で被告人質問が行われ、男は、支配されてやったとする守護神様について「わたしより上位で私の助けになることを言ってくれる存在です」と述べました。起訴状などによりますと、飯塚紘平被告（36）は保護観察中のおととし5月、自身の保護司だった新庄博志さん（60）をナイフと斧で襲い、殺害した罪などに問われています。17日に始まった裁判員裁判で、飯塚被告