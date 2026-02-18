出資者への分配金の支払いや元本の返還が停止している不動産ファンド「みんなで大家さん」。あらたに出資者約1300人が集団提訴したことがわかりました。2月18日、大阪地裁に提訴したのは、不動産ファンド「みんなで大家さん」の出資者1346人で、出資金約118億円の返還を求めています。「みんなで大家さん」は、大阪市に本社のある不動産会社が運営する投資商品で、賃貸物件への出資を募り、年利7％の賃料収入を分配してきま