タレントの若槻千夏（41）が17日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。アパレルブランドを立ち上げた理由について語った。この日のテーマは「セカンドキャリア」。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から「グラビアとかやっていた時代にアパレルとかやりたいなっていうのはあったの」と問われ、若槻は「私はいや、全くないです」と言い切った。2006年から約10年間、芸能活動を休止し、