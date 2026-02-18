タレントの薬丸裕英（59）が17日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。同局の「出没！アド街ック天国」（土曜後9・00）について話した。タレントの伊集院光から「アド街で1番好きだった回とかあの街の話が好きだったなみたいなのは？」と尋ねられた薬丸は「僕の出身は港区白金なんですよね。凄い聞こえは良いじゃないですか、でも、物凄い貧乏だったんです」とした上で、