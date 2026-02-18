アサヒグループホールディングスは１８日、２０２５年９月に受けたサイバー攻撃に伴う個人情報の流出件数が１１万５５１３件だったと発表した。流出したのは退職者を含む従業員の氏名や住所、電話番号など５１１７件と取引先の氏名や電話番号など１１万３９６件で、アサヒがインターネット上に流出した情報を確認した。アサヒは２５年１１月、約１９１万件の個人情報が流出した恐れがあると発表していた。情報が漏えいしたり、