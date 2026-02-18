俳優の佐藤大樹と本郷奏多が、4月11日スタートの東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『時光代理人』(毎週土曜23:40〜 ※放送終了後からFODで配信)でW主演を務めることが18日、発表された。(左から)本郷奏多、佐藤大樹このドラマは、中国のプラットフォーム「bilibili」で世界総再生数8.5億回をした同名アニメが原作。“写真の世界に入ることができる”能力を持ったバディが後悔を抱えた依頼人の人生と向き合っていくヒューマンドラマだ