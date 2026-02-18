【ハリー・ポッターマホウドコロ 東京駅店】 2月19日 オープン 「ハリー・ポッター」と「ファンタスティック・ビースト」のオフィシャルグッズを扱うショップ「ハリー・ポッターマホウドコロ 東京駅店」が2月19日にオープンする。場所は東京駅一番街にある「東京キャラクターストリート」。オープン直前の店舗を撮影