２０年近く連れ添ったカントリー歌手キース・アーバン（５８）と離婚したばかりの女優ニコール・キッドマン（５８）に対し、米大富豪ポール・セーラム氏（６２）がアプローチしているとの情報が急浮上していると米芸能ニュースサイト「ページ・シックス」が１７日伝えた。セーラム氏は世界最大級のカジノリゾート運営企業であるＭＧＭリゾーツ・インターナショナルの会長。同サイトによると、キッドマンとは共通の友人に、シン