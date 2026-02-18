ローソンは、2月24日から、全国のローソン店舗(一部店舗での取り扱い、ナチュラルローソン・ローソンスア100は除く)で、TVアニメ『メダリスト』のオリジナルグッズを販売する。描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドやグリッター缶バッジが登場する。2月24日より、ローソン店頭・@Loppi・HMVでTVアニメ『メダリスト』のオリジナル商品を、数量限定で販売する。 青森・秋田・岩手・山形・富山・石川・福井・新潟・和歌山・