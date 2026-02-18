モデルプレス＝2026/02/18】YouTuberのヒカルが16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。金融資産が100億円を超えたことを明かし、今後の活動について言及した。【写真】電撃離婚の34歳YouTuber、金融資産100億円達成◆ヒカル、金融資産100億円達成動画の冒頭でヒカルは「今回は僕の今考えていることをお話していけたらなっていう風に思います」と切り出し「僕と（ビジネスパートナーの）入江さんが出会ってもう7年くらいなんです