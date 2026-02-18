G大阪はあす19日、ホームでACL2決勝トーナメント1回戦・浦項戦（韓国）を行う。アウェーでの第1戦目はドロー。勝ち抜けるためには勝利が必要になるが、イェンス・ヴィッシング監督は「このチームには数多くの最高の選手がいる」と自信を見せた。直近のリーグ名古屋戦でDF福岡将太とDF佐々木翔悟のセンターバック（CB）2人が負傷で交代。当面の戦線離脱を余儀なくされた。その他にもFW宇佐美貴史やFW植中朝日、DF中野伸哉、GK一