人気レースクイーンの有栖未桜（31）が18日、自身のインスタグラムを更新。振袖姿を公開し“ご報告”した。【ご報告】と題し、「この度、有栖未桜はSUPERGT、スーパー耐久に参戦のD'stationRacingを応援する2026D'stationフレッシュエンジェルズとして活動させて頂く事になりました！」と、新チームで活動することを報告。振り袖姿の写真や今季のフレッシュエンジェルズのメンバーらの写真をアップし「ずっと憧れだった