「阪神２軍春季キャンプ」（１８日、具志川）阪神の町田隼乙捕手がシート打撃で今朝丸から豪快な本塁打を放った。第１打席の初球だった。今朝丸の初球を力強く捉えると、高く上がった打球は左中間スタンドへ着弾。打った瞬間、確信の一発にバックネット裏の観客席からは大きな歓声が沸いた。町田は昨秋にフェニックスリーグで左手指を負傷。「左示指ＰＩＰ関節内骨折観血的手術」を受けていた。リハビリを終え、１４日の２