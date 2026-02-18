中井亜美フィギュアスケートの女子フリーに、ショートプログラム（SP）で好発進した3人が最終組で登場する。17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）はSPでトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）を成功して首位。今季限りで引退するエースの坂本花織（シスメックス）が2位、初出場の千葉百音（木下グループ）が4位につけ、表彰台独占の快挙も期待できる。ノルディックスキー複合は最終種目の男子団体スプリント。今季で引退する渡部