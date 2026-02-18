浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」が開幕した。8Rを制したのは新井日和（伊勢崎）。16日に誕生日を迎えたばかりだが、その23歳初戦を見事白星で飾った。3周目で先頭を奪い、最後は猛チャージをかける金子大輔を振り切った。昨年12月の浜松G1で落車。この走路にいいイメージがなかった。「苦手意識があった。こんなに乗れると思っていなかった」とはいえ、滑りそうな場面もいくつかあったようで、まだまだ