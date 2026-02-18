タレントの小川菜摘が１７日に放送されたニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」にゲスト出演した。パーソナリティのナイツとのトークの中で、２２年に亡くなった渡辺徹さんの息子で俳優の渡辺裕太の話題に。小川と渡辺家とはかつては子供が同じ学校に同じバスで通学し、小川いわく「引っ越すと、お互いが近くに引っ越してきて、ずっとご縁が続いていて」と、家族ぐるみの付き合いだったという。そして小川が渡辺さんが亡