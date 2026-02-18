マツダ「次期コスモスポーツ!?」 “旧車レトロ×最新デザイン”採用！2026年2月13日から15日にかけて、インテックス大阪（大阪市住之江区）で西日本最大級のカスタムカーの祭典「大阪オートメッセ2026」が開催されました。これまでの各地の祭典を振り返ると、メーカーやショップ、そして学生たちの情熱が詰まった興味深いモデルが数多く存在しました。【画像】超カッコイイ！ これがマツダ「“2人乗り”スポーツカー」です！（