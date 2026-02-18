吉澤嘉代子が3月18日にリリースする6thフルアルバム『幽霊家族』より、収録曲「おとうと」が先行配信リリース。また、収録楽曲の参加アーティストクレジットも公開された。 （関連：吉澤嘉代子、日比谷野音のステージで叶えた歌手としての夢手練れの演奏とともに紡ぐ“自分自身の物語”） 本楽曲は、吉澤が実弟へ贈った楽曲。卒業、進学、就職など新たな旅立ちを迎える少年少女に向けた応援歌とな