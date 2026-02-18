トッテナムが保有する韓国代表の天才MFヤン・ミンヒョクは今冬、イングランド２部ポーツマスへのローン移籍を切り上げ、同リーグで首位争いをするコベントリーへレンタルで加入した。だが、満足な出場機会が得られず、現地２月16日に開催された首位ミドルスブラとの大一番（３−１）では、まさかのメンバー外となった。現役時代はチェルシーの英雄だったフランク・ランパード監督へ判断に怒りを露わにしたのが韓国メディア『