マルセイユのフットボールダイレクター（FD）退任を表明した元モロッコ代表DFメハディ・ベナティアはクラブに留まるようだ。マルセイユでプロキャリアをスタートさせたベナティアは、ローマやユベントス、バイエルンなどでプレー。現役引退後の25年１月からは古巣マルセイユのFDに就任していた。マルセイユは11日にロベルト・デ・ゼルビ前監督と契約解除を発表。ベナティアもそれに続く形で、14日に行なわれたリーグ・アン第