福岡ソフトバンクホークスや侍ジャパン、アメリカのメジャーリーグでも活躍し、現在はBCリーグ・栃木ゴールデンブレーブスに選手として所属の川崎宗則氏（※崎=たつさき／44）が16日、自身のインスタグラムを更新。長女・八瑠（はる）ちゃん、次女・和果（わか）ちゃんがバレンタインに自身と長男・逸将（いっしょう）くんのためにケーキ作りに奮闘する“顔出し”ショットを披露した。【動画・写真】「若い頃の宗君にソックリ」