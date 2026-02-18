21年東京五輪のスケートボード女子ストリート金メダリストの西矢椛（18＝サンリオ）が18日までに自身のインスタグラムを更新。高校を卒業したことを報告した。西矢は「卒業〜自分を信じて挑戦し続けます」とつづり、制服姿で卒業証書を掲げる近影を公開。コメント欄には祝福の声が殺到。「大きくなったねえ」「もうそんな年なんか！！」「制服姿も可愛いわ〜」など成長を喜ぶ声も寄せられた。西矢は21年、当時13歳で同競