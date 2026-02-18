タレントの若槻千夏（41）が、17日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜後11：59）に出演。芸能界を休むために“ちょっとしたウソ”をついたエピソードを明かした。【写真】ギャル時代?!金髪にオレンジ色のメイド服姿の若槻千夏この日は、セカンドキャリアをテーマにトーク。アパレル事業を手掛ける若槻は、司会のくりぃむしちゅー・上田晋也から「グラビアとかやってた時代に、アパレル