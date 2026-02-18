タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が18日、自身のインスタグラムを更新。赤いコスチューム姿を公開し、今季の「D’stationフレッシュエンジェルズ」メンバー継続を報告した。【ご報告】と題し「皆さま、いつも温かい応援をありがとうございますこちゃまること水瀬琴音ですこの度2026シーズンもD’stationフレッシュエンジェルズとして活動させていただくことになりましたそしてついに…！フレッシ