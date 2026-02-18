お笑いコンビ・２丁拳銃が１８日、都内で、舞台小説「奇喜怪快」（３月２５〜３０日、大阪・ＣＯＯＬＪＡＰＡＮＰＡＲＫＯＳＡＫＡ。ほか東京）の取材会を主演の俳優・宮脇優、共演の里中将道と出席した。二丁拳銃は、個々で舞台に出演することもあり、小堀裕之は舞台作品で演出や脚本を担当することもあるという中、これから始まる稽古を前に川谷修士は「小堀くんはすぐに演出したがる。演出家いてはんのに。めっちゃ嫌