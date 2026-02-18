ENHYPEN（エンハイプン）のSUNGHOON（ソンフン＝23）のストーリーが、オリンピックドットコムに特集された。フィギュア選手からK−POPを代表する聖火リレーランナーになるまでの物語が、インタビュー記事として掲載された。5日にミラノ・コルティナ五輪の聖火リレーのランナーを務めた。韓国メディアMKスポーツは17日「多くのファンを巻き込んだ圧倒的な影響力に、オリンピック公式ニュースサービスのオリンピックドットコムをはじ