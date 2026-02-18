１３５１ターフスプリント５着のパンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は松山弘平騎手とのコンビ復活で高松宮記念（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）へ向かうことがわかった。管理する橋口調教師が２月１８日、明らかにした。この日に帰国し、ＪＲＡ競馬学校（千葉県白井市）の国際厩舎に入厩予定。橋口調教師は「いい経験になりましたね。（馬場は）火曜日くらいに歩いた時は硬い