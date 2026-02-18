降雪の影響で途中中止となった７日の東京で、３歳１勝クラスを５馬身差で圧勝したマジッククッキー（牡３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父マインドユアビスケッツ）は、引き続き上里直汰騎手とのコンビで昇竜Ｓ（３月１５日、中京・ダート１４００メートル）へ向かう予定。加藤士調教師は「（コンビで）２戦２勝ですし、前走もうまく乗ってくれたので、次も上里で行く予定です」と好相性のまな弟子と２連勝を目指していく。