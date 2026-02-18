もうすぐ花粉症シーズンが到来。毎年つらい症状に悩まされている人も多いのでは？そんな花粉症治療に〈新しい選択肢〉があるのをご存じですか。重症のスギ花粉症に用いられる最新治療「オマリズマブ」について、医師・山西敏朗先生に教えていただきました。最新治療の切り札は「オマリズマブ」重症のスギ花粉症で、従来の薬では充分な効果を得られない場合に検討されるのが「オマリズマブ」です。アレルギー反応の引き金になるIg