こんにゃくのイメージが変わる、串カツ風フライ。冷凍するひと手間で、食感はまるでお肉のよう。ひと口食べれば、その違いにきっと驚きます。みそだれやソースをつけてめしあがれ♪まずは、基本の「冷凍ちぎりこんにゃく」からチェック。『冷凍ちぎりこんにゃく』のレシピ（1）こんにゃく1 枚（約250g）は、スプーン で大きめの一口大にちぎる。（2）冷凍用保存袋にこんにゃくを入れ、めんつゆ（3倍濃縮）大さじ1を加えて袋の上か