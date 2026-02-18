【モデルプレス＝2026/02/18】歌手の工藤静香が2月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。絶対にお勧めだというパンを披露し、注目を集めている。【写真】キムタクの55歳妻「ふっくらで美味しそう」玉ねぎ麹パン＆サーモンが並んだ食卓◆工藤静香、自家製玉ねぎ麹で作ったパン披露工藤は「玉ねぎ麹パン これ絶対にお勧め」とコメントし、網の上に乗ったふっくらとした自家製パンを公開。「玉ねぎ麹を1度作ると、お肉、料理など